Украинскому волонтеру проломили череп при мобилизации

Украинского волонтера и спортсмена из Луцка сделали калекой при мобилизации, заявила его мать Лариса Музычка.

Она написала в соцсетях, что 10 июня на улице города ее сына захватили военкомы, они распылили ему в лицо баллончик, чтобы он не сопротивлялся, и повезли в областной ТЦК (военкомат). А на следующий день, без какой-либо медкомиссии, его уже повезли на полигон во Львовской области. Через день он перестал выходить на связь. Благодаря геолокации удалось выяснить, что он в больнице Львова, где ему сделали уже две операции. У мужчины открытая черепно-мозговая травма, гематомы и многочисленные кровоизлияния. Ему буквально проломили череп во время избиения. Состояние крайне тяжелое, и мать просит спасти ее сына.

Такие новости на Украине появляются регулярно. На прошлой неделе еще один волонтер Роман Замрий рассказал, как его три дня держали в подвале, притом что у него есть официальная острочка. У него забрали телефон, в котором она была, а медкомиссия автоматически признавала годными всех, кого доставляли. В подвале было еще несколько узников, которых тоже хотели отправить на фронт для пополнения армии Зеленского. Один из них, которого схватили на улице и жесткого обращались, сказал, что после всего этого "не желает защищать такую страну". Замрию повезло: калекой он не стал, а в военной части офицеры признали наличие отсрочки. Но он сам видел, как военкомы избивали отставного майора. И охарактеризовал это как "разочарование в своей стране". По его мнению, по этой причине армия Зеленского и отступает.

"Спасибо, хоть не убили", - написал Замрий.

На Украине ожидают в ближайшие месяцы нового витка ужесточения мобилизации, которое неизбежно под тем или иным предлогом. С 5 июня отменен статус "ограниченно годный", а все такие люди, не прошедшие повторную медкомиссию, могут быть признаны годными для фронта и уклонистами. Депутат Рады Федор Вениславский ранее сказал, что 99% "ограниченно годных" на повторной медкомиссии признают полностью годными со всеми вытекающими последствиями.