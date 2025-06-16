16 Июня 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

В Екатеринбурге пьяный водитель грузовика спровоцировал ДТП с семью автомобилями

Вечером воскресенья - 15 июня пьяный водитель грузовика устроил в Екатеринбурге цепь аварий с участием сразу семи автомобилей. Подробнее об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

Первая авария произошла около 23.45 на ул. 2-ая Новосибирская, когда грузовик "Фотон" столкнулся с попутно движущимися автомобилями "Мазда CX-5" и "Лада". Не останавливаясь, он спровоцировал новые столкновения: сначала с "Chery ProMax" на перекрестке ул.Московская с пер. Рижским, затем на следующем перекрестке, напротив д.218б по ул. Московская - с участием "ВАЗ-2112", "Toyota" и двух "Hyundai", повредив также светофорный объект и дорожный знак.

Массовое ДТП на ул. 2-ая Новосибирская в Екатеринбурге(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Массовое ДТП на ул. 2-ая Новосибирская в Екатеринбурге(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

После этого водитель проехал еще около ста метров, выехал на встречную полосу и остановился на тротуаре.

В ДТП пострадала шестимесячная пассажирка из "Тойоты". Ребенок находился на заднем пассажирском сиденье за водителем в детском удерживающем устройстве, без нарушений ПДД РФ. С места аварии девочка была доставлена с травмами головы в 9 ДМБ.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что грузовиком управлял 28-летний житель Пермского края с 10-летним стажем вождения, за который привлекался к административной ответственности шесть раз. Освидетельствование показало, что за руль водитель сел пьяным - согласно прибору, наличие 0,852 мг/л алкоголя на литр вдыхаемого воздуха.

Массовое ДТП на ул. 2-ая Новосибирская в Екатеринбурге(2025)|Фото: Управле­ние Госавтоинспекции ГУ МВД России по Св­ердловской области

Мужчина пояснил, что по Екатеринбургу ездил для выгрузки товара. Накануне в его семье произошел конфликт, из-за чего он решил заехать в придорожное кафе, где выпил 0,5 бутылки пива для снятия стресса. После этого мужчина поехал дальше. В настоящее время на водителя составляю административные материалы, в том числе за вождение в пьяном виде по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ.

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия. Проведение административного расследования по данному факту продолжается.

Госавтоинспекция напоминает: какие бы личные обстоятельства ни складывались, управление транспортом в состоянии опьянения остается опасным деянием, которое может привести к необратимым последствиям.

Теги: Екатеринбург, ДТП, грузовик, водитель


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