Глава "Почты России" счёл зарплату курьера в 300 тысяч чересчур высокой

Руководитель "Почты России" Михаил Волков считает, что зарплата курьера в 200-300 тыс. руб. приводит к тому, что идёт конкуренция за таких работников. Это чересчур высокий уровень, считает он.

"Все мы с вами читаем новости, что в период высокого сезона зарплата курьера может доходить до 300 тыс. руб. На мой взгляд, это не совсем правильная ситуация", - сказал Волков в интервью РБК.

Весной 2025 г. стало известно, что в Москве курьерам готовы платить больше, чем специалистам с высшим образованием. Разрыв составляет 25 тыс. руб. Речь идёт о зарплатах в Москве в марте 2025 г. Курьерам предлагают оклад на 19% выше, чем квалифицированным специалистам с высшим образованием. По данным исследования SuperJob, медианная зарплата в Москве, которая предлагается курьерам, составляет 130 тыс. руб., а сотрудникам с высшим образованием – 105 тыс. руб. (без высшего образования – 80 тыс. руб.).