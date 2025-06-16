Депутаты предложили полностью возмещать НДФЛ многодетным семьям

В России могут начать полностью возмещать НДФЛ многодетным семьям.

Об этом говорится в проекте закона, который будет внесен в Госдуму депутатами фракции ЛДПР.

В настоящее время из числа получателей исключаются выплаты ряду семей, чьи доходы формально превышают указанный порог, но фактически не обеспечивают достойного уровня жизни. Прежде всего, это многодетные, неполные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Инициативой предлагается увеличить порог среднедушевого дохода до трех прожиточных минимумов, что позволит расширить круг получателей и обеспечить более адекватную и справедливую поддержку, говорится в документе.

Также предлагается дифференцировать механизм расчета выплаты в зависимости от количества детей. Для семей с двумя детьми выплата определяется как разница между суммой НДФЛ, исчисленной с годового дохода заявителя, и суммой, исчисленной с того же дохода в размере 6%.

Для семей, имеющих трех и более детей, предлагается выплата в размере полностью исчисленного НДФЛ, что отражает необходимость усиленной государственной поддержки семей с наибольшими расходами. Законопроект направлен на отзыв в кабмин РФ, сообщают "Известия".

Также депутаты предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря.