Грушко: РФ требует уничтожить западное оружие на Украине

Москва потребует от Киева избавиться от поставленного западного оружия.

Как заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, оно должно быть гарантированно сокращено и утилизировано. Так дипломат ответил на вопрос о том, будет ли Россия требовать от Украины утилизировать оружие Запада.

По его словам, "накачка" Украины вооружениями создает большую угрозу безопасности самим западным государствам. Так, когда США стали передавать ракеты Stinger моджахедам в Афганистане, после этого предпринимались усилия, чтобы найти и поставить все эти комплексы под полный контроль.

"Даже с учетом этого опыта поражает степень безрассудства тех политических деятелей, которые продолжают вбрасывать вооружения на рынок, прекрасно осознавая, что "черные" рынки буквально "пухнут" от оружия, которое в результате реализации коррупционных схем потоком плывет в разные части земного шара, в том числе и Европу", — отметил замглавы внешнеполитического ведомства, сообщают "Известия".

Ранее Грушко указал, что террористические атаки Киева на российской территории, а также требования к Западу нарастить военную помощь говорят о неготовности Украины к переговорам о мире.