Выдачи кредитов в РФ упали более чем вдвое за год

За май текущего года российские банки оформили гражданам чуть больше 1 млн кредитных карт, что на 60% меньше, чем годом ранее.

По данным Объединенного кредитного бюро, лимитов одобрили также вдвое меньше — их общий объем по итогам месяца составил 128 млрд руб. В среднем россиянам одобряют кредитные карты с максимальным долгом в 127 тыс. руб. Резкое падение показателей - устойчивая тенденция, которая наблюдается с начала 2025 года. За пять месяцев текущего года количество выданных "кредиток" упало вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Банки продолжали ухудшать условия по кредиткам и урезать клиентам лимиты в течение пяти месяцев. Многие клиенты жаловались, что максимальную сумму долга по их пластику снижали многократно, вплоть до 20 раз, сообщают "Известия".

Ранее сообщалось, что в России просрочка поколения зумеров (рожденных в 2001 году) в портфеле проблемных долгов выросла с 3% до 7%.