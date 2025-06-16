В Госдуме предложили ввести в школах единую спортивную форму

В российских школах может появиться единая спортивная форма в цветах российского флага.

Такое предложение депутаты Госдумы направили в Минпросвещения РФ и Минспорта РФ. По словам парламентариев, Минпросвещения может закрепить указанное предложение в виде рекомендованного стандарта для всех общеобразовательных организаций страны.

Введение унифицированной спортивной формы будет способствовать развитию патриотизма, дисциплины, созданию чувства принадлежности к школьному сообществу, где все ученики равны. Кроме того, иницатива снизит финансовую нагрузку на родителей.

Отмечается, что сегодня одни родители школьников могут купить дорогостоящую одежду на физкультуру, а другие не могут себе этого позволить, сообщает РИА Новости.