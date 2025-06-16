Депутаты предложили рассмотреть вопрос бесплатного проезда детей в лагеря

В России может появиться бесплатный проезд детей в детские лагеря.

С соответствующим обращением в адрес министра транспорта РФ Романа Старовойта обратился лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. Речь идет о бесплатном проезде одного ребенка (для семей с одним или двумя детьми) или более двух детей (если семья многодетная) в период летних каникул к месту отдыха и обратно.

Как считает депутат, целью снижения потерь перевозчиков такие меры поддержки можно было бы представлять на ограниченный период, а в случае существенных выпадающих доходов перевозчиков проработать вопрос полного или частичного их субсидирования за счет средств федерального бюджета.