В России могут усилить наказание за преступления против медработников

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесут в Госдуму проект закона об усилении уголовной ответственности за совершение преступлений в отношении медицинских работников при исполнении служебных обязанностей.

Парламентарии указали, что воспрепятствование медработнику без последствий для пациента, не влечет наказания для напавших на медика. Кроме того, действующие нормы не снижают количество преступлений, совершаемых в отношении медицинских работников, что требует повышенного внимания.

Как заявил депутат Ярослав Нилов, "медицинским работникам сегодня необходима дополнительная защита - особенно на фоне нехорошей, пугающей правоприменительной практики и статистики", - сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что нападений на медиков из "скорой помощи" гораздо больше, чем фиксируется.