Роскомнадзор: отсутствуют основания для снятия ограничений с Instagram

Оснований для снятия ограничений с Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) в настоящее время нет.

Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора. Это произошло после появления информации в СМИ о том, что у ряда российских пользователей без использования VPN стали доступны такие платформы, как YouTube и Instagram, сообщает ТАСС.

Ранее Госдума приняла закон о запрете рекламы на сайтах нежелательных организаций, включая Instagram и Facebook (признаны экстремистскими и запрещены в России). Авторы инициативы отмечают, что некоторые соцсети и сайты в России запрещены, а реклама там продолжает размещаться.