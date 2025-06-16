Air Arabia начинает вывозить российских туристов из ОАЭ 16 июня

16 июня авиакомпания Air Arabia начнет вывозить российских туристов, которые застряли в ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Как сообщила в Telegram пресс-служба Ассоциации туроператоров России, россияне будут вывезены в Москву из Шарджи. Для этого планируется использовать несколько стыковочных рейсов через Ташкент. А в Екатеринбург будет выполнен прямой рейс. Речь идет о вывозных рейсах авиакомпании взамен тех, что были отменены ранее.

По данным АТОР, из-за массовой отмены рейсов в Россию в ОАЭ застряли около 2 тыс. российских туристов.

В связи с атакой Израиля на Иран Росавиация выпустила указания российским авиакомпаниям.