Стало известно о более 1000 погибших и раненых в Иране из-за ударов Израиля

Как минимум 406 человек погибли, 654 получили ранения в Иране в результате ударов со стороны Израиля.

Об этом заявила базирующаяся в США правозащитная группа Human Rights Activists. По данным издания Etemad Daily, которое ссылается на иранский Минздрав, с начала израильских ударов погибли 128 человек, ранены около 900.

Оппозиционный иранский телеканал Iran International заявил, что замруководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи якобы ведет переговоры с представителями России о возможной эвакуации из страны в случае ухудшения обстановки. В Москве эти данные пока не комментировали.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы обрушат на Иран всю свою мощь, если Тегеран атакует страну каким-либо образом.