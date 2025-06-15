Reuters: Трамп "наложил вето" на убийство верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп "наложил вето" на план Израиля по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет агентство Reuters, ссылаясь на слова двух американских чиновников.

"Убили ли иранцы хоть одного американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не будем говорить о преследовании политического руководства", — сказал на условиях анонимности высокопоставленный представитель администрации США.

Вместе с тем, глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал сообщение Reuters "фейком из страны фейков".

14 июня неназванный израильский чиновник заявил газете The Wall Street Journal, что Али Хаменеи рассматривается Израилем как потенциальная цель для уничтожения.

Дональд Трамп ранее не исключил вмешательство США в конфликт между Израилем и Ираном. При этом он в очередной раз повторил, что США "сейчас не участвуют" в конфликте. Также он заявил, что США "обрушат на Иран всю мощь своих вооруженных сил", если Тегеран атакует страну каким-либо образом.