Израиль ударил по иранскому аэропорту Мешхед, который находится в 2300 км от Израиля

Военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхед на востоке Ирана. Об этом заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ЦАХАЛе отметили, что это был самый дальний удар из всех, которые израильская армия наносила с начала операции против Ирана. Аэропорт находится примерно в 2300 тыс. км от Израиля.

"ВВС Израиля проводят операцию по установлению превосходства в воздухе над иранским воздушным пространством", — сообщает ЦАХАЛ.

Вскоре после заявления военного ведомства иранское агентство Nour News сообщило о как минимум двух взрывах в городе Мешхед, в том числе вблизи аэропорта, где начался пожар.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию по уничтожению ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.