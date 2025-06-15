Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело об осквернении Вечного огня в Ярославской области

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после того, как мальчик залил Вечный огонь в поселке Семибратово Ярославской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В СУ СК России по Ярославской области по факту произошедшего организована процессуальная проверка.

Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах произошедшего, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщили в управлении МВД по региону, Вечный огонь водой залил ребенок 2017 года рождения. С ребенком и его законными представителями провели профилактическую беседу, а материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Об инциденте с тушением Вечного огня стало известно 14 июня. Мальчик шести-восьми лет подъехал к Вечному огню на велосипеде и залил его водой из стоящих рядом емкостей, в которых, вероятно, раньше стояли живые цветы. Потушив огонь, ребенок уехал.