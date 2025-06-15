16 Июня 2025
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп: Ближний Восток надо сделать "великим снова"

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение. Он выразил уверенность, что стороны достигнут мира совсем скоро.

Для скорейшего урегулирования конфликта в переговорах нужно использовать "разум, согласованность и здравомыслие", отметил глава Белого дома в соцсети Truth Social.

По его словам, в связи с эскалацией конфликта проходит много телефонных звонков и встреч

"Я много делаю, но никогда не получаю за это признания. Но это нормально, народ все понимает", — написал Трамп и заявил, что Ближний Восток следует сделать "великим снова".

Чтобы ни у кого не оставалось сомнений в скором заключении соглашения между Ираном и Израилем, Трамп напомнил о своем участии в разрешении конфликтов между другими государствами.

Так, Дональд Трамп, по его собственным словам, "заставил" заключить соглашение Индию и Пакистан. Кроме того, американский лидер не забыл поставить себе в заслугу спор Египта и Эфиопии за плотину на реке Нил.

"Сейчас там мир, по крайней мере временно, благодаря моему вмешательству — и он сохранится!" — заверил Трамп.

Наконец, благодаря усилиям США удалось избежать эскалации между Сербией и Косово, вспомнил американский президент.

Теги: трамп, ближний восток, конфликт


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