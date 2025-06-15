Путин: в России запрещены не однополые отношения, а их пропаганда

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет запрета на нетрадиционные отношения как таковые, а есть запрет на пропаганду таких отношений среди детей. Фрагмент с заявлением президента опубликовал в telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

"Мы никогда ничего не запрещаем: взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным", — сказал президент.

Однако, подчеркнул он, нельзя "агрессивно влиять на сознание молодого, не сформировавшегося человека до тех пор, пока он не ощутил себя взрослым". При этом ни о каком запрете нетрадиционных отношений в России речи никогда не шло.

"Более того, мы всегда исходили из того, что все люди должны быть равны. Мы, кстати говоря, так и делали всегда. Такую политику и проводили", — отметил Путин.