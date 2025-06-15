Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт Израиля и Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что США, "могут вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном. При этом он в очередной раз повторил, что США "сейчас не участвуют" в конфликте.

Кроме того, американский лидер добавил, что он открыт к тому, чтобы президент РФ Владимир Путин выступил посредником в израильско-иранском конфликте.

"Он готов. Он позвонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом", — рассказал Трамп ABC News.

14 июня Путин поговорил по телефону с Трампом. Разговор длился 50 минут. Во время беседы главы государств обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Он выразил беспокойство из-за эскалации конфликта и отметил, что возможны непредсказуемые последствия.

15 июня Трамп заявил, что США "обрушат на Иран всю мощь своих вооруженных сил", если Тегеран атакует страну каким-либо образом.