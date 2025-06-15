Один человек погиб при атаке беспилотников на автозавод в Татарстане

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Татарстан. Обломки сбитого БПЛА упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, в результате чего погиб рабочий, сообщил глава республики Рустам Минниханов.

"Всего пострадали 13 человек, один в тяжелом состоянии. Всем оперативно оказана необходимая медицинская помощь", — отметил глава региона

Он добавил, что на месте происшествия начался пожар, но его удалось быстро потушить.

"Несмотря на попытку посеять страх и панику, в республике все предприятия и объекты жизнеобеспечения работают стабильно. Оперативные службы находятся в постоянной боевой готовности", — написал Минниханов.

После атаки беспилотника ВСУ по автозаводу Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте.

На месте происшествия работает следственная группа, которая устанавливает тип беспилотника и оценивает размер причиненного ущерба, сообщила пресс-служба ведомства. Расследованием дела займется главное следственное управление СКР.