"Задачи у меня и руководства совпадают". Тренер сборной России Валерий Карпин официально возглавил московское "Динамо"

Валерий Карпин стал главным тренером московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 56-летним специалистом рассчитан до лета 2028 года.

Отметим, что Карпин является главным тренером сборной России по футболу. "Динамо" поблагодарило Российский Футбольный Союз за согласие на совмещение постов в клубе и сборной страны.

Предыдущее место работы Карпина — "Ростов". Там специалист работал с конца 2017-го по февраль 2025-го года.

"Давно клуб без трофеев. Задачи у меня и руководства клуба совпадают. Поэтому приложим все силы, чтобы это случилось", — отметил Карпин после назначения.

Последним трофеем "Динамо" является Кубок России, выигранный в 1995 году. Чемпионат же "бело-голубым" последний раз покорялся аж в 1976 году.