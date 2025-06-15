15 Июня 2025
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Фото: Reuters/Corinna Kern

Советник президента Польши: Все знают, что Украина не станет членом НАТО

Все прекрасно понимают, что Украина не станет членом НАТО. Более того, она сама подрывает свое место в семье европейских народов. Об этом заявил советник президента Польши Томаш Шатковский, который ранее был послом при НАТО.
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Он отметил, что желание Украины во что бы то ни стало вступить в ЕС и НАТО все знают, но в Европе мало кто настроен на это. В том числе и Польша. Украина не имеет права даже говорить о ЕС, пока не покается за преступления бандеровцев против поляков. Это цивилизационный вопрос, по которому не может быть никаких компромиссов. Чтобы получить согласие Польши на вступление в ЕС, Украине перед Польшей нужно покаяться. И перезахоронить останки поляков, убитых бандеровцами.

"Это вопрос, который является частью нашей цивилизации. Тот, кто этого не делает, подрывает свое место в цивилизованной семье народов", – сказал Шатковский.

Что касается принятия Украины в НАТО, то этот вопрос вообще не стоит. Сегодня НАТО озабочено увеличением расходов на оборону, а не приятием новых членов. Тем более Украины.

"Все остальные вещи следует отложить в сторону, начиная с вопроса членства Украины в НАТО. Если будет *****, все знают, что Украина не станет членом НАТО", – подытожил советник президента Анджея Дуды.

Сам Дуда поддерживает принятие Украины, но признает, что сейчас это невозможно. Во время военного конфликта об этом "не может быть и речи", сказал он в прошлом году. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий, который должен вступить в должность 6 августа, вообще скептически настроен относительно самой идеи принятия Украины в НАТО. Он считает, что это приведет к военному столкновению всего альянса с Россией. Недавно он призвал Киев понять, что у Польши и других стран Европы "есть свои интересы", а не только интересы Украины.

Украинский политолог Руслан Бортник констатирует, что председательство Польши в ЕС, которое завершится 1 июля, должно было стать венцом украинской евроинтеграции. На Украине ожидали, что Польша будет способствовать ускоренному вступлению Украины в ЕС. Но реальность оказалась для Украины холодным душем. А результаты выборов президента еще больше породили сомнений в дальнейшей польской помощи по этому вопросу. Тем более что антиукраинские настроение в ЕС и в Польше только усиливаются. И сама Польша приложила к этому руку.

По опросу начала 2025 года, поляки разделены примерно 50 на 50 в вопросе членства Украины в НАТО.

Теги: польша, украина, нато


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