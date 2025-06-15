Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военных

Россия передала украинской стороне еще 1200 тыс. тел военнослужащих ВСУ в рамках стамбульских договоренностей.

"Россия продолжает выполнение стамбульских договоренностей. Сегодня Украине переданы очередные 1,2 тыс. тел погибших солдат ВСУ. Украина не передала ни одного", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в переговорной группе.

Украинский штаб по вопросам обращения с военнопленными подтвердил передачу российской стороной 1,2 тыс. погибших украинцев. Вскоре тела направят на идентификацию.

"Сегодня состоялось продолжение репатриационных мероприятий согласно договоренностям в Стамбуле. В Украину возвращено еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", — сообщили в штабе.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности: передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", обмен пленными в возрасте до 25 лет, общий потолок обмена — не менее тысячи человек, Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.

Первый обмен телами прошел 11 июня. Киеву передали 1212 тел бойцов ВСУ, Россия получила тела 27 погибших военных. 13 и 14 июня Россия в одностороннем порядке передала Украине еще по 1200 тел.