Иранская полиция задержала двух агентов "Моссада"

Полиция Ирана в провинции Альборз задержала двух агентов израильской разведки "Моссад", сообщает государственное информационное агентство ISNA.

"Благодаря усилиям разведывательного подразделения полиции провинции Альборз были задержаны два члена террористической группировки "Моссада", которые занимались созданием бомб, взрывчатых веществ, мин-ловушек и электронного оборудования в Саводжболаге", — пишет агентство.

Другие подробности о задержанных не раскрываются. В сообщении указано, что вскоре будут опубликованы заявления двух предполагаемых агентов "Моссада".

Перед началом атаки Израиля на иранские военные объекты, "Моссад" провел на территории Ирана тайную операцию по подавлению обороны противника. Сотрудники спецслужбы создали базы с дронами и ракетами в центральных регионах Ирана и во время первых атак запустили вооружение с транспортных средств на территории, находящихся под контролем Тегерана.