15 Июня 2025
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Фото: Reuters/Lisi Niesner

При ударах Ирана по Израилю погибли 12 человек за сутки

В результате ночных обстрелов со стороны Ирана в больницы Израиля поступили 385 человек. За сутки погибли 12 жителей. Об этом сообщает Минздрав Израиля.

Как заявляет ведомство в соцсети Х, состояние семи человек оценивается как тяжелое. 40 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 298 получили легкие травмы. 14 человек поступили в медучреждения в шоковом состоянии. С 13 июня, когда начались атаки Ирана, в Израиле погибли 15 человек.

По оценкам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ходе ночных обстрелов Иран выпустил по территории еврейского государства 70 ракет.

В ночь на 15 июня Иран запустил три волны ракет и беспилотников по Израилю. Иранская ракета разрушила многоэтажный жилой дом в пригороде Тель-Авива Бат-Ям. ЦАХАЛ, в свою очередь, нанес удар по штаб-квартире Минобороны Ирана, объектам ядерного проекта SPAND, а также атаковал два нефтехранилища в Тегеране.

13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию по уничтожению объектов ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. При этом он добавил, что страна не готова к сделке, целью которой будет "лишение ее ядерных прав".

Он также сказал, что Иран прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики. По его словам, Тегеран получил сообщения от США по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля, но Иран в это не верит.

Теги: иран, израиль, удары


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