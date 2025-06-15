На Енисее очистили от нефтепродуктов около 40 километров береговой линии

В Казачинском районе Красноярского края идут масштабные работы по очистке русла и берегов реки от разлива нефтепродуктов.

Как сообщил глава района Юрий Озерских, над ликвидацией последствий разлива топлива работают 130 спасателей и 45 единиц техники. По его словам, специалисты и участники операции отмечают улучшение обстановки с каждым днём.

За минувшие сутки сорбентами обработали береговую линию длиной более 9 километров (таким образом, всего очищено 40 км берега) и площадь водной поверхности размером более 10 квадратных километров (всего 45 050 кв. м), отметил Озерских

"На реке развернули пять рубежей боновых заграждений. На каждом из них воду обрабатывают биоразлагающимся сорбентом и специальными химическими реагентами", — написал глава района в telegram-канале.

Постоянно ведется мониторинг состояния поверхности реки Енисей, добавил он.

Напомним, 8 июня на Казачинских порогах речное судно получило пробоину и село на мель. По предварительным данным, в Енисей попало около 30 т дизельного топлива.

На территории района введен режим чрезвычайной ситуации. Несмотря на принимаемые меры, нефтяное пятно уже достигло берегов Пискуновки и Момотово. Местные власти заявляли, что угрозы для жителей района нет. Однако существует опасность для местной флоры и фауны.

Нефтяная пленка растянулась по реке Енисей на 30 километров от места, где судно получило пробоину и село на мель, сообщила администрация Казачинского района.