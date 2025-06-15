"Техосмотр проходим регулярно": Путин рассказал о контроле за своим здоровьем

Президент России Владимир Путин каждый год проходит комплексное медицинское обследование, которое длится двое суток. Об отношении к своему здоровью он поведал на встрече с Героями Труда и лауреатами государственных премий. Церемония награждения состоялась 12 июня в День России. Неофициальные моменты общения опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Один из участников встречи, офтальмолог Георгий Столяренко, сравнил здоровье с техосмотром автомобиля и подчеркнул, что даже лучшему автомобилю нужен регулярный осмотр.

"Техосмотр проходим регулярно! Каждый год чекап — вот это все. Целые двое суток этому посвящаю", — ответил Путин.

Он также рассказал, что несколько лет назад столкнулся с ухудшением зрения, но отказался от очков.

"Я их надел, у меня голова закружилась, и я понял, что, если я их сейчас не сниму, то буду носить всю оставшуюся жизнь… Это действует. Свободно читаю без всяких проблем", — сказал президент.