Прокуратура начала проверку после разлива нефти в водоем на Ямале

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура начала проверку после обнаружения следов нефтепродуктов в водоеме около поселка Антипаюта Тазовского района.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, проверку организовали по поручению прокуратуры автономного округа после сообщений СМИ о загрязнении.

Прокуроры установят обстоятельства произошедшего и степень вреда окружающей среде. Также прокуроры оценят соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды.

Если будут обнаружены нарушения, прокуратура примет меры, в том числе по возмещению вреда.

Ранее сотрудники Росприроднадзора взяли пробы воды в реке Анти-Паетаяха из-за сообщений о загрязнении нефтепродуктами и передали их в лабораторию для оценки ущерба.