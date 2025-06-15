Свердловский омбудсмен встретилась с арестованным редактором Ura.ru

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова навестила в СИЗО редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в даче взятки. Об этом рассказала адвокат журналиста Светлана Герасимова.

"В ходе визита Татьяна Георгиевна тщательно ознакомилась с условиями содержания, обратив внимание на вопросы питания и общий комфорт. Помимо этого, она поинтересовалась о его личных пожеланиях", — передает ее слова Ura.ru.

Татьяна Мерзлякова рассказала, что Аллаярову предоставили двухместную камеру. Она внимательно выслушала просьбы и пожелания журналиста.

Аллаяров обвиняется по части 3 статьи 291 УК РФ "Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие)". 6 июня суд отправил Аллаярова под арест до 4 августа.

Адвокаты Аллаярова намерены обжаловать сегодняшнее решение суда. Представители защиты Анастасия Харисанова и Светлана Герасимова сообщили, что другой фигурант дела, дядя Аллаярова Андрей Карпов обвинил его в передаче 20 тысяч рублей за информационные услуги. Защита считает, что Карпов пытается оговорить племянника, чтобы выйти на сделку со следствием. Аллаяров вину не признает.