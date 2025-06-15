15 Июня 2025
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Политика За рубежом
Фото: Reuters/Lisi Niesner

МИД Ирана: мы готовы подписать соглашение об отказе от ядерного оружия

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом", - сказал он на встрече с послами, передает "РИА Новости".

При этом он заявил, что Иран не готов к сделке, целью которой будет "лишение Ирана его ядерных прав".

По словам министра, свой план возможного соглашения по ядерной сделке Иран планировал представить американской стороне на шестом раунде переговоров, которые должны были состояться 15 июня в Омане. Однако атаки Израиля направлены на срыв любых дипломатических усилий, считает Аракчи.

Он также сказал, что Тегеран прекратит удары по Израилю, если тот остановит агрессию в отношении исламской республики. По его словам, Тегеран получил сообщения от США по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля, но Иран в это не верит.

В ночь на 15 июня Иран запустил три волны ракет и беспилотников по Израилю. В результате массированного обстрела погибли по меньшей мере восемь человек, более 200 пострадали. В свою очередь, Израиль ночью продолжил наносить удары по военным объектам Ирана.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы обрушат на Иран всю свою мощь, если Тегеран атакует страну каким-либо образом.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

Теги: иран, ядерное оружие, аракчи


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