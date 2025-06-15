В Минобрнауки заявили о готовности проекта по переходу на новую модель образования

Масштабный переход на новую модель высшего образования в России начнется в 2026-2027 годах, проект соответствующих изменений в федеральный закон уже готов. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Мы планируем, что масштабный переход начнется в 2026-2027 годах. И сейчас у нас сформировалось полное представление об этой модели... Наша задача сейчас нормативно провести большую работу, потому что там есть целый ряд изменений на уровне федерального законодательства и большое количество новых нормативных правовых актов, которые должны принять и министерство, и правительство", - заявил министр "РИА Новости".

Он добавил, что новая модель высшего образования во всех основных ее элементах поддерживается профессиональным сообществом, работодателями и хорошо воспринимается в обществе.

Российские вузы со следующего года переходят на новую систему образования взамен Болонской. Теперь основными составляющими будут не бакалавриат и магистратура, а один образовательный цикл, но с тремя уровнями: базовый — от 4 до 6 лет, специально высшее образование — некогда "магистратура", — до 3 лет, которое бесплатно можно получить сразу после "базового", и третий уровень — аспирантура, для тех, кто избрал путь науки и преподавательскую деятельность.

Те же, кто учится уже по действующим программам, завершат их в соответствии с первоначальным планом. Выданные ранее дипломы бакалавров, магистров и специалистов сохранят свою законную силу как в России, так и за рубежом.