В Омской области годовалая девочка утонула в ведре

В деревне Тихвинка Омской области годовалая девочка утонула в ведре. Оно на 10 см было заполнено водой.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вечером 14 июня в частном доме, расположенном в селе Тихвинка Павлоградского района Омской области, мать обнаружила в ведре тело годовалой девочки.

По версии следствия, за два часа до трагедии родители троих малолетних детей легли спать в состоянии алкогольного опьянения, оставив детей без присмотра. После пробуждения мать обнаружила младшую дочь стоящей головой вниз в 30-литровом ведре, наполненном водой на 10 см.

Как выяснили судмедэксперты, смерть наступила от асфиксии. Предположительно, девочка потянулась за арбузной коркой, которая плавала на дне ведра.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти ребенку по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

В СКР отметили, что мать неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Оба родителя злоупотребляют алкоголем и "характеризуются отрицательно", уточнили в ведомстве. Помимо погибшей девочки у них есть двое сыновей — 2021 и 2022 года рождения.