Трамп пригрозил обрушить на Иран "всю мощь вооруженных сил США" в случае атаки на Штаты

США обрушат на Иран всю мощь своих вооруженных сил, если Тегеран атакует страну каким-либо образом, заявил президент США Дональд Трамп.

"Если мы будем атакованы каким-либо образом со стороны Ирана, вся сила и мощь вооруженных сил США обрушится на вас с недоступными ранее уровнями", — написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что США не имели никакого отношения к атаке Израиля на Иран в ночь на 15 июня. При этом Америка может "легко заключить сделку" между Ираном и Израилем и "положить конец этому кровавому конфликту", заявил Трамп.

В ночь на 15 июня Иран запустил три волны ракет и беспилотников по Израилю. В результате массированного обстрела погибли по меньшей мере восемь человек, более 200 пострадали.

В свою очередь, Израиль ночью продолжил наносить удары по военным объектам Ирана. В частности, ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире Минобороны Ирана, объектам ядерного проекта SPAND, а также атаковал два нефтехранилища в Тегеране. Помимо этого, Израиль ударил по штаб-квартире "Бассидж" — одного из подразделений КСИР.