15 Июня 2025
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Происшествия За рубежом
Фото: ZUMA/ТАСС

При ночном ударе Ирана по Израилю погибли восемь человек

В ночь на 15 июня Иран запустил три волны ракет и беспилотников по Израилю. В результате массированного обстрела погибли по меньшей мере восемь человек, более 200 пострадали, сообщает The Times of Israel.

Иранская ракета попала в многоэтажный жилой дом в пригороде Тель-Авива Бат-Ям, здание находится под угрозой обрушения. В результате этого удара погибли четыре человека Спасатели ищут как минимум 35 пропавших без вести.

Мэр Бат-Яма допустил, что 20 пропавших без вести могут находиться под завалами дома. Всего в городе пострадало 61 здание, шесть из которых подлежат сносу.

Еще четыре человека погибли в результате удара по Темре. Как минимум 14 человек ранены. В Реховоте спасатели также ищут пострадавших под завалами.

В свою очередь, Израиль ночью продолжил наносить удары по военным объектам Ирана. ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире Минобороны Ирана, объектам ядерного проекта SPAND, а также атаковал два нефтехранилища в Тегеране. Помимо этого, Израиль атаковал штаб-квартиру "Бассидж" — одного из подразделений КСИР.

"Нефтебаза Шахран и топливный резервуар на юге Тегерана подверглись нападению со стороны печально известного сионистского режима … По предварительным данным, количество топлива в этих двух резервуарах было небольшим, и ситуация полностью находится под контролем",— сообщило министерство нефти Ирана.

Кроме того, Израиль совершил атаку на Йемен. По данным The Times of Israel, целью атаки был начальник генштаба хуситов Мухаммед аль-Гамари.

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию, в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.

Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Как сообщает корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), исламская республика в ответ на удары Израиля начала операцию "Правдивое обещание 3" по военным целям в Израиле.

Теги: изариль, иран, атака, удары


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