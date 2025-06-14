В Пермском крае утонули двое детей в реке Сылва

В Пермском крае, днем в реке Сылва утонули восьмилетний мальчик и 11-летняя девочка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По предварительным данным, дети, находясь без присмотра взрослых, самостоятельно зашли в воду и утонули. Мальчика вытащили из воды. Его попытались реанимировать медики, но не смогли. Поиски девочки продолжаются.

Следователями Кунгурского межрайонного следственного отдела проводится процессуальная проверка. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, назначены судебные экспертизы. Проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.