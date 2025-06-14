Федор Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране

Федор Бондарчук вернулся в Россию через Азербайджан после съемок в Иране. Об этом Накануне.RU сообщило посольство России в Азербайджане.

Ранее в связи с обострением обстановки в результате предпринятой Израилем силовой акции против Ирана, закрытием воздушного пространства и отменой авиарейсов остро встал вопрос о том, чтобы эвакуировать оттуда граждан России.

В работу включились дипломаты.

В ночь на 14 июня 2025 года при участии Посольства России в Иране и Посольства России в Азербайджане первая группа в составе 86 человек (из них двое детей) пересекла сухопутный участок государственной границы между Ираном и Азербайджаном через Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Астара". После граждане РФ вернулись в Россию.

"Речь идет о съемочной группе всемирно известного российского режиссера Федора Бондарчука. При наличии возможности в гуманитарных ситуациях всегда помогаем и гражданам других стран. Так было в 2020 году, так произошло и в этот раз. Помимо граждан Российской Федерации в группе также были граждане Республики Беларусь, Латвийской Республики, Республики Сербия, Республики Узбекистан и Республики Таджикистан", - говорится в сообщении посольства.