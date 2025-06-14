Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с Трампом

Президент России Владимир Путин сегодня поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Разговор длился 50 минут. Во время беседы лидеры государств обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Владимир Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана. Он выразил беспокойство из-за эскалации конфликта. Президент отметил, что возможны непредсказуемые последствия.

Сам Трамп назвал ситуацию тревожной, при этом он оценил эффективность ударов Израиля.

Путин напомнил, что Россия предлагала конкретные шаги по переговорам по иранской ядерной программе. Стороны не исключили возврат к переговорам.

Помимо Ближнего Востока обсуждалась ситуация на Украине. Путин сообщил об исполнении стамбульских договоренностей. Трамп подтвердил желание завершения конфликта.

Кроме того, во время телефонного разговора Владимир Путин поздравил Трампа с днем рождения. Сегодня Трампу исполнилось 79 лет. Во время разговора политики отметили братство двух стран по оружию в ходе Второй мировой войны и выразили удовлетворенность сложившимися отношениями. Сам разговор Ушаков назвал содержательным и полезным.