Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного

Россия провела новый этап передачи Украине тел погибших военнослужащих ВСУ, взамен не получив ни одного, сообщают РИА Новости со ссылкой на свои источники.

В рамках стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1200 тел погибших солдат. Накануне также состоялась передача тел в том же формате "1200/0".

Кроме того, сегодня проходит паритетный обмен пленными. Сколько их, источник агентства не уточнил.

Напомним, 2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Основные договоренности: передача больных и тяжелораненых по принципу "всех на всех", обмен пленными в возрасте до 25 лет, общий потолок обмена — не менее тысячи человек, Россия в одностороннем порядке планирует передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат.

Москва идентифицировала личности всех этих погибших. 6 июня Россия приступила к реализации инициативы по передаче Украине более шести тысяч тел погибших солдат ВСУ. На границу доставили более 1200 тел украинских солдат. Представители Киева не явились к месту предполагаемого обмена, хотя дата была объявлена заранее. Они несколько ней не выходили на контакт с Москвой. В итоге обмен телами состоялся 11 июня. Киеву передали 1212 тел, Россия получила тела 27 павших бойцов.