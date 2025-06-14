Жительницу Мариуполя осудили за пропаганду терроризма

Жительницу Мариуполя Наталью Андронову осудили на шесть лет за публичные призывы к террористической деятельности и экстремизму, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Она признана виновной по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК России "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности" соответственно.

Отбывать наказание Андронова будет в колонии общего режима. Также ей запрещено администрировать сайты сети Интернет на три года.

Андронова была задержана в ноябре 2024 года сотрудниками УФСБ России по ДНР. Следователи установили, что женщина неоднократно публиковала в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности.