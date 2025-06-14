В Тюмени скончался депутат областной думы Андрей Моргун

В Тюмени скончался депутат областной думы, член фракции "Единая Россия" Андрей Моргун, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Ему было 57 лет. Причина смерти не раскрывается, прощание с депутатом состоится в Тюмени 17 июня. Время и место будет сообщено позже.

Андрей Моргун был избран депутатом Тюменской областной думы шестого созыва в 2016 году, в 2021 – депутатом облдумы седьмого созыва. Член комитетов облдумы по экономической политике и природопользованию, социальной политике.