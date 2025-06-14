В Бурятии действует 24 лесных пожара

В Бурятии потушили 11 лесных пожаров на площади более 15 000 га, но действующими остаются еще 24 лесных пожара на общей площади 27 683 га.

По данным агентства лесного хозяйства в Бурятии, огонь продолжает полыхать в Баргузинском, Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Хоринском районах.

Шесть новых пожаров было обнаружено за сутки. В Тарбагатайском районе, где пожар уже ликвидирован, причиной возникновения стал переход огня с иных категорий земель, а в Иволгинском районе причиной уже также ликвидированного пожара стало неосторожное обращение с огнем. Во всех остальных случаях причиной пожара стал удар молнии во время сухих гроз.

Угрозы населенным пунктам нет. На тушении работают 536 человек. Лесная охрана (в том числе 50 специалистов из Иркутска), авиалесоохрана (в том числе 63 человека из федерального резерва и 50 человек Тюменской авиабазы) и привлеченные граждане. Задействовано 86 единиц техники.

На территории лесного фонда Бурятии действует режим ЧС. Посещать леса, в том числе для сбора валежника, грибов и ягод запрещено.