Путин обсудил с лидерами Израиля и Ирана конфликт двух стран

Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Российский лидер выразил соболезнования руководству и народу Ирана в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате израильских ударов.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение устава ООН и международного права. Российская сторона всемерно поддерживала усилия по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы мирным путём, выдвинула конкретные инициативы, направленные на нахождение взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

В разговоре с Нетаньяху акцентирована важность возврата к переговорам и разрешения всех вопросов, касающихся иранской ядерной программы, исключительно политико-дипломатическими средствами, а также выражена готовность оказать посреднические услуги с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряжённости. Условлено, что российская сторона продолжит тесные контакты с руководством как Ирана, так и Израиля, направленные на урегулирование нынешней ситуации, чреватой самыми пагубными последствиями для всего региона, сообщает пресс-служба Кремля.