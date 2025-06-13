В Иране, предположительно, убит командир спецназа "Аль-Кудс" Исмаил Каани

В Иране якобы погиб командир спецназа "Аль-Кудс" Исмаил Каани. Это случилось после удара Израиля.

"Генерал Исмаил Каани, командующий силами "Кудс", отвечающий за иранские прокси на Ближнем Востоке, убит", - приводит RT фрагмент публикации издания The New York Times, ссылающегося на источники.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался об атаке Израиля на Иран.

"Уже произошло много смертей и разрушений, но всё ещё есть время остановить эту бойню. Следующие удары будут ещё более жёсткими, поэтому сделку нужно заключить, пока не стало слишком поздно", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории.