13 Июня 2025
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Экономика Оренбургская область
Фото: t.me/pool_56

Евгений Солнцев потребовал завершить строительства водопроводных очистных сооружений в поселке Первомайском к 1 августа

Сегодня в ходе рабочей поездки Евгений Солнцев посетил  строй площадку очистных сооружений, возводимых в поселке Первомайский с 2023 года.

В выездном совещании под председательством главы региона приняли участие вице-губернатор – заместитель председателя Правительства – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Александр Полухин и прокурор Оренбургской области Руслан Медведев.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Напомним, в первый раз Евгений Солнцев побывал на объекте в апреле этого года. Тогда строители доложили о готовности примерно в 80%. Так как уже были построены основные здания и сооружения, в том числе двухэтажное здание очистных сооружений, блочно-модульная котельная, канализационная насосная станция. Также прошел монтаж резервуаров-отстойников, резервуаров осветленных и промывных вод и двух новых резервуаров питьевой воды. Обустройство всеми необходимыми инженерными сетями: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и газоснабжения составляло в апреле 100%.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Согласно плана, завершение строительства планировалось осуществить до конца 2024 года.

Но темпы работ были сниженые в связи с неоднократным внесением изменений в проектную документацию со стороны заказчика – администрации Первомайского поссовета, и подрядчика – ООО «СтройТехЭксперт».

Сегодня в ходе выездного совещания было выяснено, что объем выполненных работ увеличился всего на 1,7% с момента апрельского посещения врио губернатора.

"Строительный сезон в разгаре, и вести работы в таком низком темпе – непозволительно. Поставил задачу подрядчику – сдать этот важный объект до 1 августа. Если не справится, вопрос будем решать с участием надзорных и правоохранительных органов", – подчеркнул Евгений Солнцев.

(2025)|Фото: t.me/pool_56

Кроме того, врио губернатора потребовал навести порядок на строительной площадке и прилегающей территории.

Строительство водопроводных очистных сооружений в поселке Первомайском Оренбургского района реализуется в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Теги: евгений солнцев, строительсвто очистных сооружений,


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