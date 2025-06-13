Трамп - об атаке Израиля: Следующий удары будут ещё более жёсткими

Президент США Дональд Трамп высказался об атаке Израиля на Иран.

"Уже произошло много смертей и разрушений, но всё ещё есть время остановить эту бойню. Следующие удары будут ещё более жёсткими, поэтому сделку нужно заключить, пока не стало слишком поздно", — написал Трамп в принадлежащей ему социальной сети TRUTH Social, комментируя удары Израиля по иранской территории, пишет РИА Новости.

В связи с атакой Израиля на Иран Росавиация выпустила указания российским авиакомпаниям. Предписывается не выполнять полеты в/из аэропортов Израиля и Ирана; не летать полеты в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана. Инструкции действуют до особого распоряжения, предварительно – до 2.59 (мск) 26 июня.