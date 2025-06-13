13 Июня 2025
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Политика Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

Завершается ремонт подъезда к Череповцу от автодороги Вологда – Новая Ладога

Георгий Филимонов сообщил о завершении ремонта подъезда к Череповцу от автодороги Вологда – Новая Ладога до границы города

Работы на участке протяженностью 4,7 километра проводят по новому национальному проекту «Инфраструктура для жизни», который был инициирован Президентом и с этого года стал преемником нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Подъезд к городу Череповцу – важная магистраль, которая связывает город с федеральной трассой А-114. Подготовку к ремонту начали еще в прошлом году. К основному этапу приступили в апреле 2025 года и уже выполнили 80% от общего объема работ. Особое внимание уделяем обустройству системы водоотвода и инфраструктуры для общественного транспорта. От этого зависит безопасность и комфорт наших жителей», – рассказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

Специалисты завершили устройство слоя основания дорожной одежды и слоев покрытия. Сейчас идет установка барьерного ограждения на особо опасных участках дороги.

В планах – оборудование заездных карманов, пересечений и примыканий, досыпка и укрепление обочин. На всем протяжении трассы будут обустроены продольные лотки и водосбросы по откосам дороги, дождеприемные колодцы и ливневая канализация.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

«Также вдоль автодороги установим пять новых автопавильонов, 48 сигнальных столбиков и более 200 дорожных знаков, нанесем разметку. Наша задача — не просто латать дыры, а выстраивать устойчивый, современный подход к строительству и обслуживанию дорожной сети Вологодской области, не забывая о развитии туристической привлекательности территорий», — добавил Георгий Филимонов.

Всего в этом году в Череповецком округе продолжается ремонт пяти региональных автодорог. Работы ведутся, в том числе, на Подъезде к деревне Сойволовская и на трассах А114 – Харламовская, Труженик – Андогский, Яганово – Павлово – Карельская Мушня. Реализация этих проектов также стала возможна благодаря национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Теги: ремонт автодорог, георгий филимонов,


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