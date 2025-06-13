13 Июня 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов: Впервые Минэкоморазвития РФ поддержало 6 туристических инвестпроектов Вологодчины 

Минэкономразвития России подвело итоги конкурсного отбора на поддержку инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения в 2025-2027 годах. Конкурс проводился в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», который инициировал Президент.
 
«Впервые в истории Министерство экономического развития Российской Федерации направит субсидию на реализацию сразу шести инвестиционных проектов в сфере туризма, завленных от Вологодчины. В течение трех лет построим 112 модульных некапитальных средств размещения для туристов на 215 номеров, создадим не менее 90 новых рабочих мест для вологжан. Это максимально прагматичный результат для дальнейшнего решения задач по развитию экономики и туристической привлекательности нашего региона», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Всего на реализацию инвестиционных проектов на 2025-2027 годы региону выделено федеральное финансирование в размере 273,9 миллиона рублей. Из них на 2025 год – 135,4 миллиона рублей, на 2026 год – 90 миллионов рублей, на 2027 год – 48,5 миллиона рублей.

При этом правительством Вологодской области инвестпроекты будут также поддержаны на условиях софинансирования, на что направят 11,4 миллиона рублей из областного бюджета. Еще более 650 миллионов рублей составляет размер частных инвестиций.

Вологда (2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Четыре из шести инвестпроектов реализуют в Кирилловском округе, известном многим живописными озерами, древнерусской культурой, нетронутой природой, музеями под открытым небом, уникальными фресками Дионисия. Здесь также расположены величественные Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри – одни из крупнейших и значимых святынь России, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Теги: георгий филимонов, туристические инвестпроекты, вологодчина, федеральное финансирование


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