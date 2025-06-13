Турпоток из Москвы в Пекин вырос на 83%

За первые пять месяцев 2025 г. вырос турпоток из российской столицы в китайскую.

Он вырос на 83% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом сообщила журналистам заместитель директора управления по делам культуры и туризма Пекина Чжэн Фан, пишет ТАСС.

Это случилось на фоне того, что турсезон 2025 г. принес заметные изменения: цены на организованный отдых выросли в среднем на 25-30%, а традиционные варианты стали менее доступными. По данным аналитиков, 81% россиян выбирают путешествия по стране, предпочитая поезда, 18% — самолеты, но и здесь не обошлось без сюрпризов — самые популярные курорты Краснодарского края подорожали на треть.