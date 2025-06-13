Глава Генштаба посетил группировку войск "Запад"

Начальник Генерального штаба армии России генерал Валерий Герасимов проверил в зоне спецоперации выполнение боевых задач группировкой войск "Запад".

Герасимов заслушал доклады командующего группировкой войск "Запад" генерал-полковника Сергея Кузовлёва и других должностных лиц группировки о сложившейся обстановке. Начальник Генштаба отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск "Запад" в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия.

Высокопоставленный военный вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим группировки и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий, сообщает Минобороны России.