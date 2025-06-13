Часть СБУшников отправят в ВСУ

В Раду внесен законопроект о переводе части сотрудников СБУ, ГУР и СВР в ряды ВСУ. Причиной такого решения стала не только нехватка личного состава, но и его состояние.

Законопроект внесен после того, как на прошлой неделе в офисе Зеленского прошло совещание на тему морального состояния командиров, которое внушает режиму большую тревогу. Они уже не понимают, за что воюют, а огромные потери украинских боевиков и методы мобилизации деморализуют.

Как пишет канал "Легитимный", законопроект призван реанимировать идею военной полиции, которая не прошла в прошлом году. У СБУшников и их "коллег" из других органов будет привилегированное положение, они будут выполнять функции "смотрящих". Это будет репрессивный орган внутри армии с мотивацией выполнять свою задачу хорошо, чтобы не быть отправленными в штурмовики.

8 июня глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что все взрослое население Украины, включая женщин и молодежь от 18 лет, должно быть готово к мобилизации. Воевать должны будут все. Это обещал населению Украины еще Зеленский в 2020 году.

На Украине ожидают в ближайшие месяцы нового витка ужесточения мобилизации, которое неизбежно под тем или иным предлогом. С 5 июня отменен статус "ограниченно годный", а все такие люди, не прошедшие повторную медкомиссию, могут быть признаны годными для фронта и уклонистами. Депутат Рады Федор Вениславский ранее сказал, что 99% "ограниченно годных" на повторной медкомиссии признают полностью годными со всеми вытекающими последствиями.