Израиль ударил по Ирану

Израиль ударил по ядерной и военной инфраструктуре Ирана. Огонь стал частью операции "Нация львов".

По заявлению ЦАХАЛ, убиты трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба. Взрывы прогремели на иранском ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ после атаки сообщило, что уровень радиации на объекте не превышен, пишет РИА Новости.

Из-за атаки прекращены рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Тегеран. Скорректированы маршруты полётов рейсов в/из Дубай, Абу-Даби, Доху (чартер) и Мале, которые будут проходить в обход Ирана через воздушное пространство Пакистана. Рейсы в/из Дубай, Абу-Даби и Доху на среднемагистральном флоте будут осуществляться с дополнительной посадкой в Самаре на дозаправку. Увеличение полетного времени повлечет перенос вылета обратных рейсов в среднем на 1-2 часа.

Отменен рейс SU520/521 Москва – Дубай – Москва за 13 июня. Пассажиры будут перебронированы на сегодняшний рейс SU526/527, который выполнят на самолете большей вместимости Boeing 777, сообщает перевозчик.